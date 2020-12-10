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У гомельчанок, устроивших фотосессию с похожим на Лукашенко «Ждуном», прошли обыски

10.12.2020 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле утром 10 декабря была задержана местная жительница, мать пятерых детей Наталья Глазкова.

У гомельчанок, устроивших фотосессию с похожим на Лукашенко «Ждуном», прошли обыски

Она возвращалась на поезде из Гродно, и на вокзале в Гомеле ее задержала милиция. В доме у женщины позже прошел обыск.

«Милиция изъяла все телефоны, компьютерную технику и деньги. На каком основании — они не поясняли. Был разговор о том, что кто-то где-то фотографировался с бело-красно-белыми флагами», — сообщила БелаПАН подруга Глазковой.

Прошел обыск с изъятием техники и носителей информации и у жительницы Гомеля Оксаны Лиходиевской. Сейчас она на допросе в милиции.

Ранее, в начале ноября, Наталью Глазкову и Оксану Лиходиевскую судили за «несанкционированный пикет». Так суд расценил их фотосессию с «игрушкой, похожей на Лукашенко». Согласно рапорту милиции, они «обозначили себя игрушкой в красном пиджаке и с бело-красно-белым флагом и таким образом провели пикет без разрешения горисполкома».

Суд решил, что «своими действиями женщины пытались выразить свое отношение к событиям общественно-политического характера без разрешения горисполкома». Глазкова была оштрафована на 810 рублей, Лиходиевская — на 637.

Глазкова поясняла в суде, что сама сшила игрушку, которую назвала «Белорусский Ждун». По словам женщины, она хотела продать игрушку на аукционе, а для рекламы с подругой сфотографировали «Ждуна» в зоне отдыха, на фоне природы. Там их и задержала милиция, которую вызвала некая гражданка. Она сообщила в милицию, что игрушка похожа на Лукашенко.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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В Гомеле утром 10 декабря была задержана местная жительница, мать пятерых детей Наталья Глазкова.
 
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