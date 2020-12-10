Что такое план применения группировки войск России и Беларуси, который представили Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 10 декабря, министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович представили Александру Лукашенко предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России. Спросили эксперта, стоит ли белорусам волноваться по этому поводу.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Что произошло?

Как передает пресс-служба президента Беларуси, министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Александр Вольфович 10 декабря представили Александру Лукашенко предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России.

Лукашенко заявил, что ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще. Он также отметил, что аналогичная работа по обновлению плана применения региональной группировки войск проводится и в России.

По словам Лукашенко, существование региональной группировки предусмотрено договоренностями Союзного государства для защиты границ на западном направлении, и основу этой группировки составляют Вооруженные силы Беларуси. В России созданы силы и средства, которые в случае конфликта, военных действий вместе выступают на защиту Беларуси и России.

Как передает ТАСС , начальник Генштаба генерал-майор Александр Вольфович заявил, что совместная группировка войск Беларуси и России представляет собой механизм стратегического сдерживания и создана для отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства.

В этой связи, сказал глава Генштаба, «уточнены варианты действий, исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач».

Также в обновленном плане уточнен боевой состав региональной группировки войск. «За пять лет изменилась и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями», — сказал Вольфович.

Он заявил, что упор сделан на закупку образцов белорусского военно-промышленного комплекса, приобретается вооружение и в Российской Федерации. «Ведь решать нам задачи надо будет сообща, вместе с братьями-россиянами, поэтому и оружие у нас должно быть одинаковое, сопрягаемое», — отметил глава Генштаба.

План вынесут на заседание Высшего государственного совета: после рассмотрения и утверждения документа, его приведут в действие.

Что это значит? И стоит ли волноваться белорусам?



На этом снимке видна карта с грифом «совершенно секретно». Фото: Пул Первого

Как нам пояснил военно-политический обозреватель Егор Лебедок, принятие нового плана применения региональной группировки войск Беларуси и России — плановое мероприятие.

— Этот план утверждается раз в пять лет, — говорит собеседник. — В прошлый раз он разрабатывался в феврале 2016 года. Прошло пять лет, и теперь происходит его обновление с учетом изменившейся военно-политической обстановки.

Новый план должны будут утвердить на Высшем государственном совете Союзного государства. В принципе, здесь ничего экстраординарного нет — проблемы есть с Военной доктриной: мы руководствуемся старой версией 2001 года. В 2018-м новый вариант доктрины одобрили и наше правительство, и Путин с российской стороны, но на Высший госсовет она так и не выносилась. Однако воевать можно и без доктрин — план применения региональной группировки войск имеет более важное значение.

— Можно ли расценивать переработку этого плана как движение в сторону сближения с Россией?

— Нет, это плановые мероприятия с учетом изменений военно-политической обстановки за истекший период. Скорее, в этом случае использование плановых наработок идет «в зачет» положительного движения интеграционных процессов. Этот план приняли бы в любом случае.

— Значит ли принятие плана, что к нам прибудут российские военные?

— Детали этого плана вам никто не расскажет, так как на нем наивысший гриф ограничения информации особой важности. Но можно с уверенностью предположить, что по большей части он касается периода военных действий.

Условно говоря, план предназначен на начало войны — например, когда внезапная агрессия противника застигла врасплох. Он гласит, как будет действовать в таком случае региональная группировка войск двух стран, и кто будет привлекаться для ведения войны с внешним противником — западным, естественно.

Как я уже и говорил, все детали засекречены. Единственное, сегодня упомянули, что будет изменен состав группировки. Я так понимаю, это будет касаться, скорее всего, включения дополнительных Сил — тех, что отрабатывали во время учений « Славянское братство ». Это десантные подразделения Российской Федерации и стратегическая авиация.

То есть, теоретически возможно, что состав будет расширен за счет применения российской стратегической и воздушно-десантной компоненты, и, возможно, в нашей части добавят «Полонез» и так далее

— Получается, что в случае войны белорусскими войсками будет командовать Россия?

— Если это будет относительно масштабный конфликт с НАТО, тогда да, в военное время командование так или иначе станет осуществляться Российской Федерацией. Если же мы предполагаем какой-либо локальный внутренний конфликт, где белорусская армия не будет справляться самостоятельно, тогда действия станут проходить под эгидой белорусского командования, и на помощь могут прийти некоторые части России — скорее всего, ВДВ, военная полиция и тому подобное.

Но опять же, эта региональная группировка предназначена не для внутреннего слабо вооруженного конфликта, а серьезной войны. Хотя теоретически туда могут добавить новые пункты — содержимое все равно нам неизвестно.