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От авторов «Горько!» и «Самый лучший день». Вышел трейлер новой комедии с Буруновым и Монеточкой

10.12.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышел трейлер комедии «Родные» от авторов «Горько!» и «Самый лучший день». В главной роли — Сергей Бурунов. В фильме также снялась молодая певица Лиза Монеточка, о съемках именно в этом проекте она рассказывала в недавнем интервью для канала «вДудь».

По сюжету отец семейства однажды утром решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет. Еще компания заезжает к Андрею Григорьеву-Апполонову, одному из «Иванушек», чтобы устроить дочери прослушивание.

Помимо Бурунова и Монеточки в фильме снялись Ирина Пегова, Семен Трескунов, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова, Никита Павленко.

В прокате фильм обещают с 11 февраля.

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Вышел трейлер комедии «Родные» от авторов «Горько!» и «Самый лучший день». В главной роли - Сергей Бурунов. В фильме также снялась молодая певица Лиза Монеточка
 
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