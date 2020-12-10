От авторов «Горько!» и «Самый лучший день». Вышел трейлер новой комедии с Буруновым и Монеточкой

Источник материала: Tut.by

Вышел трейлер комедии «Родные» от авторов «Горько!» и «Самый лучший день». В главной роли — Сергей Бурунов. В фильме также снялась молодая певица Лиза Монеточка, о съемках именно в этом проекте она рассказывала в недавнем интервью для канала «вДудь».

По сюжету отец семейства однажды утром решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет. Еще компания заезжает к Андрею Григорьеву-Апполонову, одному из «Иванушек», чтобы устроить дочери прослушивание.

Помимо Бурунова и Монеточки в фильме снялись Ирина Пегова, Семен Трескунов, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова, Никита Павленко.

В прокате фильм обещают с 11 февраля.