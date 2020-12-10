Инфляция в Беларуси в ноябре ускорилась до 0,7%

Источник материала: АФН

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,7%, с декабрем 2019 года – 106,1%, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,4%, с декабрем 2019 года – 106,3%.