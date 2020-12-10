|
Инфляция в Беларуси в ноябре ускорилась до 0,7%
Источник материала: АФН
Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,7%, с декабрем 2019 года – 106,1%, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,4%, с декабрем 2019 года – 106,3%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,7%, с декабрем 2019 года – 106,1%, сообщает Национальный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)