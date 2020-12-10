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Игорь Борисов: При помощи ОМОН Лукашенко может проделать любой трюк с Конституцией

10.12.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель БСДП Игорь Борисов прокомментировал "Белорусскому партизану"  намерение Лукашенко придать статус конституционного органа Всебелорусскому народному собранию.

Игорь Борисов: При помощи ОМОН Лукашенко может проделать любой трюк с Конституцией
- Лукашенко захотел превратить Всебелорусское народное собрание в конституционный орган. Что произойдет в таком случае? 

- Ничего хорошего, так как за что не берётся власть – всё выходит не так, как она планировала. Всебелорусское народное собрание – эта инициатива Александра Лукашенко, которая не является конституционной, однако всё время его правления была неразлучна с ним. 

Я думаю, что когда он его задумывал, то искал альтернативу парламенту, на кого можно опереться, так как в то время парламент не был стерильно чистым и выступал с инициативой импичмента. 

Харизматичному лидеру не нужны посредники для общения с народом, и поэтому парламент оказался лишним и ненужным в этой схеме. Хотя исходя из того, что мы видим, назвать Всебелорусское народное собрание элементом прямой демократии довольно сложно – эта та же модель представительской демократии, как и парламент, только с большим количеством участников, процедурно избранных втайне от общества. 

Если этот орган и войдёт в Конституцию, то не исключаю, что он сможет не только менять Конституцию, как было предложено, но и распускать парламент, если тот будет неугодным. Вот вам и перераспределение функций между президентом и новым органом. 

Пока процедура избрания делегатов покрыта тайной за семью печатями и этот процесс контролируют идеологи, ничего хорошего нам не светит.

- Можно ли провернуть такой трюк на законных основаниях? 

- А где закон сейчас в Беларуси? Если Лукашенко говорит, что «иногда не до законов», то это фактически свидетельствует про то, что он через административный аппарат и дубинки ОМОНа потенциально сможет сделать любой трюк с Конституцией. 

Однако есть несколько опасностей для него – народ политизирован и научился ходить на избирательные участки, а члены комиссий много раз подумают – стоит ли им писать цифры, которые им говорят по телефону, а не те, которые в результате подсчёта голосов получились. 

Если ничего не изменится, то ни международное сообщество, ни граждане не признают результаты референдума, а это новый виток политического кризиса и противостояния.

Чтобы признать результаты – нужно включить общество в процесс обсуждения новой редакции Конституции, и лучше это сделать, когда в стране прекращены репрессии оппонентов, выпущены все политические заключённые, проведены как минимум свободные выборы в парламент и местные Советы при посредничестве ОБСЕ, определены условия ухода с занимаемой должности Лукашенко. 

- Как собирается править Лукашенко в условиях тотального неподчинения? 

- Я думаю, что он сейчас хочет обезопасить свой возможный уход, поэтому придумывает такие кульбиты, чтобы заслоной между ним и обществом были не договорённости, а стена под видом Всебелорусского народного собрания. 

В капкан наднациональных (беларусско-российских) органов он не решился попасться, так как это бы было для него тотальное имиджевое фиаско в глазах белорусов.  

 

- Хотелки Лукашенко никак не совпадают с желанием народа, который требует его ухода. К каким последствиям может привести самодеятельность правителя? 

- Вариантов два – если улица вместе с либеральной частью номенклатуры побеждают, то мы говорим фактически о свершившейся революции и фатальных последствиях для диктатора. В этом случае можно предположить, что в стране ему место не найдётся, а если не успеет убежать, то у следователей и прокуроров к нему появится в новых обстоятельствах масса вопросов.

Второй вариант – это гражданский договор между ним и обществом о дорожной карте его ухода и транзита власти. Пока он всячески это отрицает и разрушает потенциальные площадки для диалога на эту тему, однако я считаю, что это самый приемлемый вариант для мирной трансформации. Здесь недовольны все, но интересы сторон будут учтены в какой-то степени. 

- Судя по публичной информации, планы Лукашенко никак не согласуются с "конституционной реформой" Кремля. Можно ли спрогнозировать реакцию Москвы на "креативность" союзника?

- Мне очень понравился ироничный комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на санкции Международного олимпийского комитета в отношении членов исполкома НОК, включая Александра Лукашенко: «Мы очень сожалеем в связи с таким решением».

Думаю, что Пескову придётся эту фразу повторить, когда увидит, что проект Конституции, который лоббирует Кремль в Беларуси, никак не соответствует ожиданиям московских сюзеренов. 
 
 
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Председатель БСДП Игорь Борисов прокомментировал "Белорусскому партизану"  намерение Лукашенко придать статус конституционного органа Всебелорусскому...
 
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