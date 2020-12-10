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В общественном транспорте будет звучать только социальная реклама

10.12.2020 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коммерческую запретили

Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам рекламы», который вводит запрет на коммерческую звуковую рекламу в общественном транспорте. На социальную рекламу этот запрет не распространяется, передает БелТА.

«С учетом долгих и активных обсуждений парламентарии пришли к заключению, что все-таки звуковую рекламу в общественном транспорте запрещаем. Но реклама на электронном табло, то есть в виде бегущий строки и определенных картинок, разрешена. 

Хочу обратить внимание на то, что звуковая реклама в общественном транспорте запрещена коммерческая, кроме социальной рекламы», — сказала зампредседателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Оксана Гайдук.
 
 
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