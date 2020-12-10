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Машины ГАИ впервые оснастят камерами контроля скорости

10.12.2020 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Помимо стационарных и мобильных камер датчики контроля скорости появятся в служебных автомобилях ГАИ, рассказали в Госавтоинспекции Минской области.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ рассказала, где установит мобильные камеры скорости в декабре

"Их отличие в том, что они будут использоваться без предупреждающих знаков. Нарушивших ПДД водителей инспекторы останавливать не будут – все нарушения отправятся напрямую в базу ГАИ", – пояснила Sputnik официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

По ее словам, нововведение связано с ростом количества ДТП: за 11 месяцев текущего года только за нарушение скоростного режима в центральном регионе произошло 136 аварий, в которых 23 человека погибли, 170 получили травмы.

"Как показывает практика, водители снижают скорость только там, где есть датчики контроля вместе с информационными дорожными знаками "RADAR фотоконтроль", – уточнила Сильченко.

Патрули начнут работать на дорогах области в ближайшие выходные. Под пристальным вниманием будут потенциально опасные участки и пешеходные переходы на трассе Р23, связывающей Минск и Микашевичи. Со временем подобные фотопатрули появятся на всех дорогах страны.

Напомним, штраф за превышение скорости от 10 до 20 км/ч составляет 0,5 базовой величины (13,5 рубля), от 20 до 30 км/ч – 2 базовые (54 рубля).

 

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы отмечают рост дорожно-транспортных происшествий: за 11 месяцев только в Минской области из-за нарушения скоростного режима произошло 136 аварий.
 
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