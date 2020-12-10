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Макей пожаловался на тон представительства ЕС
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава белорусского МИД остался недоволен встречей с послами стран Евросоюза.
Фото РИА Новости
Она состоялась 9 декабря. В четверг Владимир Макей пожаловался
– Обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске. Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении. Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза.
Министр иностранных дел Беларуси добавил:
– Да, действительно представитель Европейского союза зачитал «агитку» в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти.
Макей выразил мнение, что лучше было бы дипломатам придерживаться соответствующей нейтральной позиции по тем или иным вопросам.
– Ради бога, пусть это остается на их совести, – заключил министр
Что же так не понравилось Макею в сообщении представительства ЕС в Минске? В чем министр увидел «менторский тон» и «агитку»?
Фото: представительство ЕС в Минске
Вот что
«Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права, что, в первую очередь, выразилось бы в следующем:
– прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими;
– освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных;
– судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности;
– проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.»
Выходит, по Макею нейтральный тон в нынешней ситуации – это молчать о фактах насилия в отношении мирных граждан…
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Глава белорусского МИД остался недоволен встречей с послами стран Евросоюза.
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