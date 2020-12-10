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Бюджетный iPad 9 выпустят в 2021 году с чипом A13 Bionic

10.12.2020 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следующий бюджетный планшет Apple получит чип, который использовался в поколении iPhone 11. Таким образом, модель iPad 9 на A13 Bionic выйдет во второй половине 2021 года. Для снижения производственных затрат компания будет использовать старые детали.

Как пишет WCCFtech, поэтому форм-фактор планшета не переживет сильных изменений. Также в нем будет установлен 10,2-дюймовый IPS-дисплей, которые компания использует с 2019 года.

Предполагается, что базовый вариант iPad 9 с Wi-Fi-модулем будет стоить $329.

Планшет Apple iPad 10.2" 32GB MW742 (серый космос)
20 отзывов
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A10, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
1099 р.
13 предложений
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Следующий бюджетный планшет Apple получит чип, который использовался в поколении iPhone 11. Таким образом, модель iPad 9 на A13 Bionic выйдет во второй половине 2021 года. Для...
 
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