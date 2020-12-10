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В Германии тестируют сверхдлинную фуру. Грузовместимость — три контейнера за один рейс

10.12.2020 17:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Их зовут «паровозами», известны они также как «шведская» или «скандинавская» сцепка. В Голландии они обозначаются аббревиатурой LZV (от Lange Zware Vrachtvoertuigen, «длинные тяжелые грузовики»), в ряде стран Европы — Eurocombi. Общее в них: наибольшая в Европе длина — 25,25 м — и максимальный объем — до 135 кв. м. Они набирают популярность в разных странах. Все больше поклонников таких автопоездов появляется среди логистических компаний Германии.

Такие сцепки начали получать распространение в Северной Европе, начиная с конца 1970-х годов. Теперь они занимают большинство тамошнего рынка и очень разнообразны. Кроме того, с недавних пор ограниченное их количество легализовано в Бельгии и Нидерландах. С 2015 года в эксперимент включилась и Германия. Разные компании пробовали эту схему. Сейчас такой автопоезд тестирует очень крупная немецкая логистическая компания Hermes.

Автопоезд состоит из тягача с платформой и полуприцепа с подкатной тележкой Fliegl. Он может перевозить три морских контейнера — в отличие от обычной «еврофуры» с двумя контейнерами. Тестирование автопоезда стартовало на маршруте между логистическими центрами в Фридевальде и Лангенхагене.

В Германии тестируют сверхдлинную фуру. Грузовместимость — три контейнера за один рейс

Перспективы у данной конфигурации автопоезда большие. Скандинавы это давно знают и используют во всю мощь. В соответствии с расчетными данными производителя дополнительный сменный контейнер — соответственно, отсутствие необходимости использования дополнительных грузовиков — снижает расход дизельного топлива в пересчете на тонну груза на 20 процентов.

В Германии тестируют сверхдлинную фуру. Грузовместимость — три контейнера за один рейс

В Скандинавии такие сцепки успешно гоняют через весь полуостров. Щепетильные немцы все еще присматриваются в тестовом режиме, отправляя машину только в относительно короткие рейсы между логистическими центрами внутри страны. Но выгода очевидна, и, пожалуй, не за горами те времена, когда «шведская сцепка» станет привычным явлением не только в Скандинавии.

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Их зовут «паровозами», известны они также как «шведская» или «скандинавская» сцепка. В Голландии они обозначаются аббревиатурой LZV (от Lange Zware Vrachtvoertuigen, «длинные...
 
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