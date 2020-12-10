Потепление и осадки: прогноз погоды на 11 декабря

Источник материала: ОНТ

Морозы немного отступают. На нашу территорию идет более теплый воздух, а значит, температура повысится.

11 декабря погодой будет управлять атмосферный фронт, который принесет более теплые и влажные воздушные массы с юго-запада Европы. В результате будет больше облачности и пройдут осадки.

В пятницу будет облачно с небольшими прояснениями. На большей части территории страны – дождь, мокрый снег. Гололед. На дорогах – гололедица. Будьте осторожны и внимательны. Влажность до 90%. Ветер юго-восточный умеренный, иногда порывистый. Временами будут сгущаться непродолжительные туманы, видимость – до полукилометра.

В 8 утра ожидается морозная погода: от -3°С по северо-востоку до -1°С по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов холоднее. В середине дня по юго-западу – уже небольшой плюс. А в восточных районах – 1-2 градуса мороза.

К вечеру по юго-востоку столбики термометров опустятся до -5°С. А по юго-западу поднимутся до +2°С.

В выходные тоже прогнозируются осадки. В субботу по юго-западной половине, а в воскресенье на большей части территории страны пройдут дождь, мокрый снег. Под утро подморозит, будет скользко. Ветер восточный порывистый. Ночью -1°С …- 8°С мороза по востоку, в середине дня от -3°С по северо-востоку до +3°С по западу.

Фото: pixabay

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