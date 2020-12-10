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Житель Волковыска решил проверить лед на прочность. Из реки его доставали спасатели
Источник материала: ОНТ
В Гродненской области мужчина провалился под лед, понадобилась помощь спасателей. Об этом
Работники МЧС получили сообщение о тонущем в реке Волковыя мужчине вечером 9 декабря. Спасатели тут же выехали на улицу Багратиона. Когда они прибыли на место, увидели лежащего на потрескавшемся льду человека. Спустя какое-то время он был доставлен на берег.
Пострадавший – 32-летний местный житель. Сообщается, что мужчина захотел проверить лед на крепость, потому что собирался порыбачить. Как сообщили в МЧС, госпитализация потерпевшему не потребовалась, он пошел отогреваться домой.
Спасатели уточнили, что толщина льда на реке – 1–3 сантиметра.
Фото МЧС
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В Гродненской области мужчина провалился под лед, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в МЧС. Работники МЧС получили сообщение о тонущем в реке...
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