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Названы два главных цвета 2021 года
10.12.2020 17:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: radiokp.ru
Их предложил Американский институт цвета Pantone.
По мнению экспертов института, выбранные цвета - глубокий серый и яркий желтый - символизируют силу и надежду, а также транслируют стойкость и воодушевление.
Глубокий серый они охарактеризовали как «практичный и твердый», а яркий желтый как «согревающий и оптимистичный». «Мы должны чувствовать, что все станет ярче — это важно для человеческого духа»,— сказала директор Pantone Леатрис Эйсман.
Институт цвета Pantone — исследовательский центр компании Pantone, которая занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, полиграфию, дизайн, рекламу и кино. Он определяет главный цвет года уже двадцать лет, сообщает
В нынешнем, 2020 году, ведущим цветом Pantone выбрал классический синий как символ постоянства и доверия.
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Их предложил Американский институт цвета Pantone.
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