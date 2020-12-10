Названы два главных цвета 2021 года

Источник материала: Ежедневник

фото: radiokp.ru

Их предложил Американский институт цвета Pantone.

По мнению экспертов института, выбранные цвета - глубокий серый и яркий желтый - символизируют силу и надежду, а также транслируют стойкость и воодушевление.

Глубокий серый они охарактеризовали как «практичный и твердый», а яркий желтый как «согревающий и оптимистичный». «Мы должны чувствовать, что все станет ярче — это важно для человеческого духа»,— сказала директор Pantone Леатрис Эйсман.

Институт цвета Pantone — исследовательский центр компании Pantone, которая занимается экспериментальной работой с цветом и его влиянием на моду, полиграфию, дизайн, рекламу и кино. Он определяет главный цвет года уже двадцать лет, сообщает Коммерсантъ .

В нынешнем, 2020 году, ведущим цветом Pantone выбрал классический синий как символ постоянства и доверия.