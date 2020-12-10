ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Нидерландах над городом-побратимом Бреста подняли бело-красно-белый флаг

10.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Нидерландах над городом-побратимом Бреста подняли бело-красно-белый флаг

  • 10.12.2020, 17:30
В Нидерландах над городом-побратимом Бреста подняли бело-красно-белый флаг

Также мэр Кувордена призвал главу брестского облисполкома остановить репрессии.

Мэр небольшого нидерландского города Куворден вывесил бело-красно-белый флаг, а также написал письмо главе облисполкома Бреста с обеспокоенностью по поводу ситуации в городе-побратиме. Брест и Куворден — единственные города-побратимы Беларуси и Нидерландов. В Кувордене живет 35 тысяч человек. Об акции Берт Бауместер сообщил в своем Twitter аккаунте.

«Сегодня, на 70-летие Всеобщей декларацию прав человека, я вывесил бело-красно-белый флаг, символизирующий гражданские права в городе-побратиме Бресте.

Также сегодня утром я еще раз обратился с призывом к моему коллеге, главе облисполкома Бреста, чтобы помочь положить конец жестоким репрессиям против тех, кто выступает за перемены», — написал мэр нидерландского города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также мэр Кувордена призвал главу брестского облисполкома остановить репрессии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Компания «КамАЗ» представила предсерийный электромобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика