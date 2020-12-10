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В Нидерландах над городом-побратимом Бреста подняли бело-красно-белый флаг
Источник материала: Хартия'97
В Нидерландах над городом-побратимом Бреста подняли бело-красно-белый флаг
Также мэр Кувордена призвал главу брестского облисполкома остановить репрессии.
Мэр небольшого нидерландского города Куворден вывесил бело-красно-белый флаг, а также написал письмо главе облисполкома Бреста с обеспокоенностью по поводу ситуации в городе-побратиме. Брест и Куворден — единственные города-побратимы Беларуси и Нидерландов. В Кувордене живет 35 тысяч человек. Об акции Берт Бауместер
«Сегодня, на 70-летие Всеобщей декларацию прав человека, я вывесил бело-красно-белый флаг, символизирующий гражданские права в городе-побратиме Бресте.
Также сегодня утром я еще раз обратился с призывом к моему коллеге, главе облисполкома Бреста, чтобы помочь положить конец жестоким репрессиям против тех, кто выступает за перемены», — написал мэр нидерландского города.
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Также мэр Кувордена призвал главу брестского облисполкома остановить репрессии.
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