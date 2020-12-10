Источник материала: Хартия'97

The Washington Post: Байден должен показать, что не будет терпеть политику Путина 10.12.2020, 17:13

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Глава Кремля может вести секретную войну против США.

После победы на выборах президента США 2020 года новый американский лидер Джо Байден должен решить много как внутриполитических, так и внешнеполитических проблем. В частности, Байдену придется бороться с противоречивой политикой российского президента Владимира Путина, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на The Washington Post.

Американские дипломаты и сотрудники спецслужб на Кубе и в Китае стали жертвами загадочной атаки, которая началась громким шумом, который спровоцировал боли в ушах, головные боли и головокружение. За этим последовали проблемы со зрением, шум в ушах, когнитивные трудности и длительные проблемы со здоровьем. Два офицера ЦРУ также чувствовали подобные симптомы во время путешествия по Австралии и Тайваню. Российское подразделение военной разведки тайно предлагало награды боевикам, связанным с "Талибаном". Российская военная разведка осуществила кибератаки на компьютеры Демократического национального комитета, чтобы повлиять на выборы в США 2016 года.

Что происходит? Все вышеупомянутые инциденты произошли между 2016 и 2020 годами. Несмотря на то, что в отношении каждого из этих инцидентов существуют вопросы без ответа, вместе взятое, все это выглядит как согласованные усилия президента России Владимира Путина, направленные на ведение скрытой войны против США. Это война с использованием "новейшего оружия", а также кибератак, которые стали довольно распространенными в последнее время.

В широком смысле, Путин может стремиться достичь своих политических целей, таких как вытеснение американцев из Афганистана, срыв выборов в США или отмена сближения США с Кубой. Или же его стратегия имеет тактические цели: ослабление киберзащиты США и запугивание американских дипломатов и разведчиков, служащих за рубежом.

Интересно, но американский президент Дональд Трамп никогда не "обсуждал" с Путиным все эти загадочные инциденты. Новый президент Джо Байден должен это сделать. Байден должен в начале своего президентства дать понять Путину, что он не будет молчать и терпеть противоречивую политику российского лидера.

Недавно было опубликовано исследование Национальных академий наук, техники и медицины для Государственного департамента США о нападениях на американских дипломатов на Кубе и в Китае. Авторы признают, что существует много неопределенностей относительно того, что на самом деле произошло. Но они также заявили, что эта атака была осуществлена с помощью импульсной радиочастотной энергии. Авторы исследования не указывают, кто был инициатором такой атаки, но в публикации упоминается то, что подобные исследования в прошлом проводила Россия и СССР.

Так или иначе, новый американский президент должен разобраться в этой ситуации и выяснить, действительно ли Путин ведет скрытую войну против Америки, резюмирует издание.

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