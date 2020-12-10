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The Washington Post: Байден должен показать, что не будет терпеть политику Путина
Источник материала: Хартия'97
The Washington Post: Байден должен показать, что не будет терпеть политику Путина
Глава Кремля может вести секретную войну против США.
После победы на выборах президента США 2020 года новый американский лидер Джо Байден должен решить много как внутриполитических, так и внешнеполитических проблем. В частности, Байдену придется бороться с противоречивой политикой российского президента Владимира Путина, пишет
Американские дипломаты и сотрудники спецслужб на Кубе и в Китае стали жертвами загадочной атаки, которая началась громким шумом, который спровоцировал боли в ушах, головные боли и головокружение. За этим последовали проблемы со зрением, шум в ушах, когнитивные трудности и длительные проблемы со здоровьем. Два офицера ЦРУ также чувствовали подобные симптомы во время путешествия по Австралии и Тайваню. Российское подразделение военной разведки тайно предлагало награды боевикам, связанным с "Талибаном". Российская военная разведка осуществила кибератаки на компьютеры Демократического национального комитета, чтобы повлиять на выборы в США 2016 года.
Что происходит? Все вышеупомянутые инциденты произошли между 2016 и 2020 годами. Несмотря на то, что в отношении каждого из этих инцидентов существуют вопросы без ответа, вместе взятое, все это выглядит как согласованные усилия президента России Владимира Путина, направленные на ведение скрытой войны против США. Это война с использованием "новейшего оружия", а также кибератак, которые стали довольно распространенными в последнее время.
В широком смысле, Путин может стремиться достичь своих политических целей, таких как вытеснение американцев из Афганистана, срыв выборов в США или отмена сближения США с Кубой. Или же его стратегия имеет тактические цели: ослабление киберзащиты США и запугивание американских дипломатов и разведчиков, служащих за рубежом.
Интересно, но американский президент Дональд Трамп никогда не "обсуждал" с Путиным все эти загадочные инциденты. Новый президент Джо Байден должен это сделать. Байден должен в начале своего президентства дать понять Путину, что он не будет молчать и терпеть противоречивую политику российского лидера.
Недавно было опубликовано исследование Национальных академий наук, техники и медицины для Государственного департамента США о нападениях на американских дипломатов на Кубе и в Китае. Авторы признают, что существует много неопределенностей относительно того, что на самом деле произошло. Но они также заявили, что эта атака была осуществлена с помощью импульсной радиочастотной энергии. Авторы исследования не указывают, кто был инициатором такой атаки, но в публикации упоминается то, что подобные исследования в прошлом проводила Россия и СССР.
Так или иначе, новый американский президент должен разобраться в этой ситуации и выяснить, действительно ли Путин ведет скрытую войну против Америки, резюмирует издание.
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Глава Кремля может вести секретную войну против США.
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