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Инфляция в Беларуси с начала года превысила 6%

10.12.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Потребительские цены в Беларуси в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем выросли на 0,7%, к уровню декабря 2019-го — на 6,1%. В годовом измерении инфляция составила 6,6%, сообщил Национальный статистический комитет. В октябре по сравнению с сентябрем цены увеличились на 0,6%.

Инфляция в Беларуси с начала года превысила 6%

В ноябре по отношению к октябрю цены на продовольственные товары выросли на 1% (с начала года — на 4,5%), на непродовольственные — на 0,4% (7,7%), на услуги — на 0,5% (6,6%).

Изначально власти планировали, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 5%. Согласно октябрьской оценке Национального банка, прирост потребительских цен по итогам 2020 года составит около 6%. Премьер-министр Роман Головченко 2 ноября заявил, что в сложившихся экономических условиях неплохим результатом будет любая однозначная цифра (до 10%).

26 ноября старший аналитик Центра странового анализа Евразийского банка развития Анатолий Харитончик дал прогноз, что инфляция в Беларуси в 2020 году составит 6,4%.    

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем выросли на 0,7%, к уровню декабря 2019-го — на 6,1%. В годовом измерении инфляция составила 6,6%,...
 
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