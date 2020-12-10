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Михаилу Боярскому понравилась песня белорусского музыканта. Вы ее слышали?
Источник материала: Tut.by
Певец Михаил Боярский похвалил белорусского певца Олега Савченко, лидера ЛСП, за песню «Девочка-пришелец» из последнего альбома. Это произошло
«Музыкалити» — шоу о том, как приглашенные гости, а это всегда знаменитости разных поколений, которых не ожидаешь увидеть вместе, слушают и обсуждают популярные треки.
В новом выпуске в студию пришел Михаил Боярский и Дора. Одним из треков, которых им пришлось оценить, стал «Девочка-пришелец» ЛСП из
Боярский поделился, что до прихода в передачу ничего не знал о ЛСП, но послушав трек, сказал:
— Мне понравилось. Во-первых, здесь есть мелодия. Во-вторых, исполнение очень правильное. Человек, который исполняет, смысл несет не только музыкальный, но и эмоциональный. Это можно назвать му-зы-кой. Все остальное [речь о современных треках] достаточно сложно так назвать.
И Боярский, и Дора оценили трек в 10 баллов из 10.
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Певец Михаил Боярский похвалил белорусского певца Олега Савченко, лидера ЛСП, за песню «Девочка-пришелец» из последнего альбома. Это произошло в программе...
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