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Михаилу Боярскому понравилась песня белорусского музыканта. Вы ее слышали?

10.12.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Певец Михаил Боярский похвалил белорусского певца Олега Савченко, лидера ЛСП, за песню «Девочка-пришелец» из последнего альбома. Это произошло в программе «Музыкалити» с Максимом Галкиным, которая выходит на YouTube-канале Gazgolder.


Кадр из шоу «Музыкалити»

«Музыкалити» — шоу о том, как приглашенные гости, а это всегда знаменитости разных поколений, которых не ожидаешь увидеть вместе, слушают и обсуждают популярные треки.

В новом выпуске в студию пришел Михаил Боярский и Дора. Одним из треков, которых им пришлось оценить, стал «Девочка-пришелец» ЛСП из последнего альбома One More City.

Боярский поделился, что до прихода в передачу ничего не знал о ЛСП, но послушав трек, сказал:

— Мне понравилось. Во-первых, здесь есть мелодия. Во-вторых, исполнение очень правильное. Человек, который исполняет, смысл несет не только музыкальный, но и эмоциональный. Это можно назвать му-зы-кой. Все остальное [речь о современных треках] достаточно сложно так назвать.

И Боярский, и Дора оценили трек в 10 баллов из 10.

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Где: 22 мая, 2021, 19.00
Когда: Falcon Club
Сколько: 62 рубля

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Певец Михаил Боярский похвалил белорусского певца Олега Савченко, лидера ЛСП, за песню «Девочка-пришелец» из последнего альбома. Это произошло в программе...
 
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