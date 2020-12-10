Нацбанк вмешался в ситуацию с заблокированных счетами получателей помощи от BY_help. Что изменилось

Источник материала: Tut.by

В ноябре белорусы, получавшие компенсации от фонда BY_help, столкнулись с блокировкой своих карт и заморозкой денег на них в размере полученной выплаты. Если средств на счету не хватало, баланс уходил в минус. Также из-за наложенного ареста у некоторых не было возможности получить даже пенсии и пособия — они полностью списывались в счет полученной ранее выплаты от BY_help. Теперь некоторые из тех, у кого были заблокированы карты, сообщают, что они снова заработали, а все деньги вернулись. Как нам пояснили в одном из банков, это связано с тем, что Нацбанк и Следственный комитет уточнили механизм наложения ареста на выплаты от BY_help. Теперь они не могут возмещаться за счет средств, полученных из других источников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Один из читателей написал о том, что раньше его карта была заблокирована, а баланс на ней ушел в ноль. Теперь карточка снова работает, и на счет вернулись лежавшие там ранее 500 рублей.

— Я ничего для не делал и не выяснял, сейчас нахожусь за границей. Адвокат предлагал получить ответ из банка и написать заявление в СК, но банк отвечает только на письменные личные заявления, — рассказывает читатель. — Деньги с карты я сейчас снял.

Иван, историю которого мы уже рассказывали , говорит, что его карточку разблокировали уже достаточно давно, все деньги на нее тоже вернулись.

— Как только карту разблокировали, я сразу все с нее снял на всякий случай. А сейчас уже снова пользуюсь, — говорит Иван.

Разблокировали карту и у еще одной нашей героини Александры, которая получала на нее компенсацию для своего брата, пострадавшего в августе. Ранее в счет этой компенсации у нее целиком списали всю зарплату, теперь же эти деньги снова появились на счете.

В одном из банков FINANCE.TUT.BY пояснили, что в начале месяца Нацбанк разослал банкам письмо, в котором изложил механизм исполнения постановления Следственного комитета и согласовал этот механизм с СК.

— Там четко прописано, что денежные средства, поступающие из других источников, аресту не подлежат. Если деньги были получены из источника, подлежащего аресту, и использованы, то их возмещение из других источников не предполагается. В письме было описано несколько ситуаций. В частности, одна из них такая: деньги пришли из источника, подлежащего аресту, были полностью израсходованы и отсутствуют на счете. Спустя какое-то время на счет поступили деньги из другого источника: это может быть зарплата, пенсия, пособие, другие перечисления. Они аресту не подлежат. Поэтому банки пересмотрели условия ареста и сняли блокировки, — поясняют в банке.

В Следственном комитете дать оперативный комментарий по поводу этой ситуации не смогли. Ранее в СК комментировали , что в отношении одного из основателей фонда помощи пострадавшим BY_help Алексея Леончика возбуждено уголовное дело. Следователи установили «факты перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие».

— В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных обстоятельств финансирования несанкционированных массовых мероприятий, — говорили в СК.

На тот момент в банках объясняли, что аресту подлежит только сумма, поступившая от определенных источников (со счета Алексея Леончика), но если человек эти деньги уже потратил, то сумма подпадает под арест в том числе за счет поступлений из других источников.

В середине ноября одна читательниц, обращавшаяся в СК за разъяснениями по поводу блокировки своей карты, прислала нам полученный ответ. В нем говорилось, что, в соответствии со ст. 132 УПК, наложение ареста на имущество отменяется постановлением органа, ведущим уголовный процесс, когда в этом отпадает необходимость, но «в настоящее время оснований для отмены наложенного ареста не имеется».