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ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

10.12.2020 17:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%.

«Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0%, 0,25% и минус 0,5% соответственно», - говорится в сообщении ЕЦБ.

Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%.

 
 
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Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета...
 
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