|
Какой была инфляция в ноябре?
Источник материала: Myfin
Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1% к октябрю и на 4,5% - относительно декабря 2019 года, а на непродовольственные товары - на 0,4% и на 7,7% соответственно.
Услуги в ноябре по сравнению с октябрем подорожали на 0,5%, а с декабрем 2019-го - на 6,6%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,4%, с декабрем 2019-го - 106,3%.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси потребительские цены на товары и услуги в ноябре к октябрю выросли на 0,7%, к декабрю 2019 года - на 6,1%. Об этом сообщили в Белстате.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)