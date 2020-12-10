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Какой была инфляция в ноябре?

10.12.2020 17:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 1% к октябрю и на 4,5% - относительно декабря 2019 года, а на непродовольственные товары - на 0,4% и на 7,7% соответственно.

Услуги в ноябре по сравнению с октябрем подорожали на 0,5%, а с декабрем 2019-го - на 6,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,4%, с декабрем 2019-го - 106,3%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси потребительские цены на товары и услуги в ноябре к октябрю выросли на 0,7%, к декабрю 2019 года - на 6,1%. Об этом сообщили в Белстате.
 
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