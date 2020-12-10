Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси еще больше разогналась годовая инфляция Больше всего за ноябрь подорожали продовольственные товары.

Больше всего за ноябрь подорожали продовольственные товары — на 1% (с начала года — на 4,5%). Непродовольственные товары за ноябрь стали дороже на 0,4% (с начала года — на 7,7%), а платные услуги — на 0,5% (за 11 месяцев — на 6,6%).При этом годовая инфляция (ноябрь к ноябрю) на непродовольственные товары составила 8,1%, платные услуги — на 7,4%, продовольственные товары — на 5,1%.На нынешний год была запланирована годовая инфляция на уровне 5% (декабрь к декабрю). Чиновники уже говорят о том, что хорошим результатом будет, если рост цен по итогам 2020-го будет в пределах однозначной цифры (то есть до 10%).Тем временем чиновники и торговля разбираются, почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе овощи и крупы, и как сдержать их дальнейшее подорожание.