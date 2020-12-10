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В Беларуси еще больше разогналась годовая инфляция

10.12.2020 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси еще больше разогналась годовая инфляция
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Годовая инфляция в Беларуси разогналась до 6,6% (ноябрь к ноябрю), сообщает Белстат. Для сравнения: в октябре этот показатель был на уровне 6,2%. При этом месячный рост цен в прошлом месяце составил 0,7%, а с начала года — 6,1%. TUT.BY посмотрел, что больше всего подорожало.

Больше всего за ноябрь подорожали продовольственные товары — на 1% (с начала года — на 4,5%). Непродовольственные товары за ноябрь стали дороже на 0,4% (с начала года — на 7,7%), а платные услуги — на 0,5% (за 11 месяцев — на 6,6%).

При этом годовая инфляция (ноябрь к ноябрю) на непродовольственные товары составила 8,1%, платные услуги — на 7,4%, продовольственные товары — на 5,1%.

На нынешний год была запланирована годовая инфляция на уровне 5% (декабрь к декабрю). Чиновники уже говорят о том, что хорошим результатом будет, если рост цен по итогам 2020-го будет в пределах однозначной цифры (то есть до 10%).

Тем временем чиновники и торговля разбираются, почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе овощи и крупы, и как сдержать их дальнейшее подорожание.
 
 
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Больше всего за ноябрь подорожали продовольственные товары.
 
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