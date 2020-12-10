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Макей прокомментировал встречу с послами: «Представитель ЕС зачитал агитку»

10.12.2020 17:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Макей прокомментировал встречу с послами: «Представитель ЕС зачитал агитку»
Архивное фото Надежды Бужан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал журналистам о встрече с послами стран Европейского союза, которая состоялась 9 декабря, сообщает БЕЛТА.

«Должен сказать, что обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске, — отметил Владимир Макей. — Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении.

Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза».


Министр подчеркнул, что преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносит ущерб, возможно, позитивным начинаниям и вообще может привести к обратному эффекту.

«Я лично обратил внимание на то, что это сообщение появилось в 15.17 по минскому времени. Хотя дискуссия в это время или обсуждение на встрече были в самом разгаре, когда оно появилось. То есть, даже середина встречи не прошла, а сообщение уже появилось», — заметил министр.


«Да, действительно представитель Европейского союза зачитал «агитку» в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти, — продолжил Макей. — И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем».


При этом Владимир Макей выразил мнение, что лучше было бы дипломатам придерживаться соответствующей нейтральной позиции по тем или иным вопросам.

«Ради бога, пусть это остается на их совести», — заключил министр.


Он также добавил, что европейские партнеры перенацеливают средства, предназначенные на реализацию в Беларуси проектов трансграничного сотрудничества, на «заграничные вояжи оппонентов власти».

«Мы обратили внимание наших партнеров на то, что сейчас нужно прекратить обвинения в адрес друг друга, а сосредоточиться на поиске тех сфер и областей, в которых возможно сотрудничество. Их масса. Это и трансграничная преступность, нелегальная миграция, и вопросы региональной безопасности, и многое, многое другое», — подчеркнул он.


«Мы даем адекватный ответ на те санкции, которые будут введены нашими партнерами. Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению ситуации, положения обычных людей в Беларуси», — заявил министр иностранных дел.
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал журналистам о встрече с послами стран Европейского союза, которая состоялась 9 декабря, сообщает БЕЛТА.
 
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