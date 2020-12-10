Макей прокомментировал встречу с послами: «Представитель ЕС зачитал агитку»

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Архивное фото Надежды Бужан

БЕЛТА

Владимир Макей. — Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении.



Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза». «Должен сказать, что обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске , — отметил. — Более того, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении.Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза».

«Я лично обратил внимание на то, что это сообщение появилось в 15.17 по минскому времени. Хотя дискуссия в это время или обсуждение на встрече были в самом разгаре, когда оно появилось. То есть, даже середина встречи не прошла, а сообщение уже появилось», — заметил министр.

«Да, действительно представитель Европейского союза зачитал «агитку» в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. И странным образом эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти, — продолжил Макей. — И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем».

«Ради бога, пусть это остается на их совести», — заключил министр.

«Мы обратили внимание наших партнеров на то, что сейчас нужно прекратить обвинения в адрес друг друга, а сосредоточиться на поиске тех сфер и областей, в которых возможно сотрудничество. Их масса. Это и трансграничная преступность, нелегальная миграция, и вопросы региональной безопасности, и многое, многое другое», — подчеркнул он.

«Мы даем адекватный ответ на те санкции, которые будут введены нашими партнерами. Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению ситуации, положения обычных людей в Беларуси», — заявил министр иностранных дел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей прокомментировал встречу с послами: «Представитель ЕС зачитал агитку» Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал журналистам о встрече с послами стран Европейского союза, которая состоялась 9 декабря, сообщает БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносит ущерб, возможно, позитивным начинаниям и вообще может привести к обратному эффекту.При этом Владимир Макей выразил мнение, что лучше было бы дипломатам придерживаться соответствующей нейтральной позиции по тем или иным вопросам.Он также добавил, что европейские партнеры перенацеливают средства, предназначенные на реализацию в Беларуси проектов трансграничного сотрудничества, на «заграничные вояжи оппонентов власти».