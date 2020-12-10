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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на пятницу из-за гололеда

10.12.2020 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен на пятницу, 11 декабря, в Беларуси из-за гололеда, предупредили в Белгидромете.

© AFP 2020 / JFK
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В стране ожидается облачная погода, возможны осадки в виде мокрого снега, кое-где – дождя. Утром возможен слабый туман. Температура воздуха по республике будет в пределах -1°С...+4°С. Ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 14 м/с.

Водителям напоминаем: чтобы справиться с зимней скользкостью на дороге, коммунальщикам нужно минимум три часа. С 2015 года в Беларуси законодательно закреплено, что в зависимости от сезона нужно менять шины – "переобуться" нужно было еще до 1 декабря, а ездить на зимней резине предстоит до 1 марта.

Правила поведения во время гололеда: какую обувь носить, как правильно ходить, как безопасно падать, что делать, если вы ушиблись – читайте в инфографике Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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В стране ожидается облачная погода, возможны осадки в виде мокрого снега, кое-где – дождя. Утром возможен слабый туман.
 
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