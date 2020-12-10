Источник материала: Onliner

В Беларусь пришла зима. В этот раз по расписанию: с декабрьским морозом, снегом, гололедицей и всем прочим, чего большинство водителей как минимум опасается. А в такую погоду от водителя и требуется быть по-хорошему опасливым, осторожным и внимательным, так как случается всякое.

Наш читатель с ником VIktor-B рассказал корреспонденту Onliner, что на днях видел последствия трех аварий на дороге недалеко от МКАД (если точнее — это улица Танковая вблизи Озерища). Так вот эти три аварии произошли на совсем коротком участке.

— Дорога была очень скользкая, — отметил водитель. — Скорых не было, с виду серьезно пострадавших тоже.

Наш читатель рассказал, что было настолько скользко, что его за несколько минут до этого занесло в несложной ситуации на малой скорости.

— Есть даже видео, где мой полноприводный внедорожник с DSTC заносит, — он поделился также и этой записью.

— Свежая зимняя резина, машина — VOLVO XC90. Я сам удивился, как понесло меня в повороте на 25 км/ч, — отметил собеседник.

Дополнено

После публикации с корреспондентом Onliner связалась наша читательница Екатерина, которая утверждает, что была участницей одного из ДТП, нужно отметить, довольно серьезного. Екатерина уточнила: аварий на коротком участке дороги было не три, а пять.

— Двое разъехались мирно. Каршеринг ушел в кювет один, а другой его вытягивал. ДТП на углу забора: легковой не увидел у микроавтобуса прицеп, водитель поспешил повернуть, и его занесло, — рассказала она.





Ну а самая серьезная авария — столкновение Fiat, которым управляла наша читательница, и Toyota.

— Это мой Fiat Marea. Скорость у меня была около 40 км/ч, резина — зима, тормоза заменила в ноябре. По телефону я не разговаривала. Просто наехала на лед на закруглении дороги, автомобиль пошел юзом и вылетел на встречную, в лобовую с Toyota Land Cruiser, — говорит собеседница. — Водитель Евгений вывернул — спасибо ему за мою жизнь — на встречную полосу, но все же зацепил. Мой Fiat вынесло на противоположную обочину.

Женщина признается в том, что до сих пор после случившегося ее мучают кошмары.

— Страшно! Прошла неделя, а я до поздней ночи не могу уснуть — слезы сами льются. Когда усну — снятся кошмары. У меня двое детей, у Евгения, насколько я знаю, тоже. Его вообще, наверное, уволили после всего случившегося с работы: он водитель, машина директорская. Но Евгений — человечище! Когда я сидела «в неадеквате» после аварии, он сам вызвал ГАИ, объяснял, как проехать, что особенно важно, ухаживал за мной, налил мне чая из термоса, переживал, не болит ли у меня что-нибудь, предлагал погреться в машине (я была в тонких джинсах), — рассказывает читательница.





Надеемся, что Евгения все же не уволили.

— Эвакуатор зарядил 200 рублей за эвакуацию Fiat. За два с половиной часа ожидания ГАИ только один водитель спросил, нужна ли кому-то помощь (отвезти, согреть, аптечка, чай). Остальные поворачивали головы и снимали фото. Спасибо, что мы живы, — подытожила Екатерина.





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