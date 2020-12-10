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«Виагру» и антидепрессант случайно перепутали на заводе в США
Источник материала: Onliner
Фармацевтическая компания AvKare в среду отозвала два разных лекарства после того, как таблетки случайно смешались во время сортировки. Отзывают препарат, которым лечат эректильную дисфункцию, а также антидепрессант,
Медики предупреждают американских пациентов, что «Виагра» может оказаться опасной для некоторых пациентов, так как снижает кровяное давление и плохо сочетается с другими лекарствами.
Также есть опасения, что пожилые люди, которые решат добиться эрекции, примут антидепрессант. Он может вызвать седативный эффект, головокружение, запор и помутнение зрения.
A500 (А-3), ненапрягаемая, стержневая, периодический профиль, диаметр 12 мм
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Фармацевтическая компания AvKare в среду отозвала два разных лекарства после того, как таблетки случайно смешались во время сортировки. Отзывают препарат, которым...
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