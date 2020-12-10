«Виагру» и антидепрессант случайно перепутали на заводе в США

Источник материала: Onliner

Фармацевтическая компания AvKare в среду отозвала два разных лекарства после того, как таблетки случайно смешались во время сортировки. Отзывают препарат, которым лечат эректильную дисфункцию, а также антидепрессант, сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Медики предупреждают американских пациентов, что «Виагра» может оказаться опасной для некоторых пациентов, так как снижает кровяное давление и плохо сочетается с другими лекарствами.

Также есть опасения, что пожилые люди, которые решат добиться эрекции, примут антидепрессант. Он может вызвать седативный эффект, головокружение, запор и помутнение зрения.