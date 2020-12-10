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Компания «КамАЗ» представила предсерийный электромобиль

10.12.2020 18:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на выставке «Вузпромэкспо-2020» в Москве представили электромобиль «Кама-1». Машина разрабатывалась инженерами «КамАЗа», и, если верить обещаниям создателей, продажи электрокара начнутся в следующем году.

Разработкой «Камы-1» россияне занимаются с 2018 года. Модель создавалась с привлечением экспертов Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ). Представители «КамАЗа» уверяют, что модель прошла все испытания и сертификацию и готова к производству. Новинка представляет собой 3-дверный кроссовер с четырьмя посадочными местами. Запас хода — 250 км. Максимальная скорость — 150 км/ч. Говорят, электромобиль способен выдержать 50-градусные морозы.

«Кама-1» — довольно резвый кроссовер. До сотни он разгоняется за 6,7 секунды. Габаритная длина — всего 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,6 метра. Дорожный просвет новинки — 160 миллиметров. «КамАЗ» не впервые берется за такие маленькие модели. Напомним, именно эта компания выпускала «Оку».

 
 
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Сегодня на выставке «Вузпромэкспо-2020» в Москве представили электромобиль «Кама-1». Машина разрабатывалась инженерами «КамАЗа», и, если верить обещаниям...
 
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