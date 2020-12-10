Белорусские гандболисты помогли «Мотору» одержать победу в матче Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Ещё в одном матче Лиги чемпионов белорусские гандболисты помогли запорожскому «Мотору» одержать победу над французским «Нантом».

Встреча закончилась со счётом 32:31 в пользу украинской команды. Лучшим бомбардиром встречи стал белорус Вячеслав Бохан, забросивший семь мячей. Трижды отличился Борис Пуховский. Гол провел даже белорусский вратарь «Мотора» Иван Мороз. В турнирной таблице запорожцы занимают четвёртое место, набрав восемь очков.

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