«40 тысяч потратили, 10 сожгли перед задержанием». В Минске подростки сбывали поддельные российские рубли

Источник материала: ОНТ

В столице трое подростков были арестованы сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями – по материалам дела, летом этого года 19-летний житель Минска привез фальшивые рублевые купюры из России, откуда приехал с заработков. Об этом сообщили в МВД.

Посредством специализированного интернет-магазина парень за биткоины приобрел 140 тысяч поддельных российских рублей, некоторую часть денег передал 18-летним товарищам.

Сообщается, что подростки успели сбыть 40 тысяч «липовых» российских рублей, а примерно 10 тысяч сожгли перед задержанием.

Парней признали подозреваемыми, они проходят по уголовным делам, ранее возбужденным по фактам изготовления, хранения или сбыта поддельных денег.

В МВД уточнили, что основной фигурант дела ранее уже привлекался за мошенничество к уголовной ответственности.

Фото МВД

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