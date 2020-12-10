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«40 тысяч потратили, 10 сожгли перед задержанием». В Минске подростки сбывали поддельные российские рубли
Источник материала: ОНТ
В столице трое подростков были арестованы сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями – по материалам дела, летом этого года 19-летний житель Минска привез фальшивые рублевые купюры из России, откуда приехал с заработков. Об этом
Посредством специализированного интернет-магазина парень за биткоины приобрел 140 тысяч поддельных российских рублей, некоторую часть денег передал 18-летним товарищам.
Сообщается, что подростки успели сбыть 40 тысяч «липовых» российских рублей, а примерно 10 тысяч сожгли перед задержанием.
Парней признали подозреваемыми, они проходят по уголовным делам, ранее возбужденным по фактам изготовления, хранения или сбыта поддельных денег.
В МВД уточнили, что основной фигурант дела ранее уже привлекался за мошенничество к уголовной ответственности.
Фото МВД
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«40 тысяч потратили, 10 сожгли перед задержанием». В Минске подростки сбывали поддельные российские рубли
В столице трое подростков были арестованы сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями – по материалам дела, летом этого года 19-летний житель Минска...
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