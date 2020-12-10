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«40 тысяч потратили, 10 сожгли перед задержанием». В Минске подростки сбывали поддельные российские рубли

10.12.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«40 тысяч потратили, 10 сожгли перед задержанием». В Минске подростки сбывали поддельные российские рубли

В столице трое подростков были арестованы сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями – по материалам дела, летом этого года 19-летний житель Минска привез фальшивые рублевые купюры из России, откуда приехал с заработков. Об этом сообщили в МВД.

Посредством специализированного интернет-магазина парень за биткоины приобрел 140 тысяч поддельных российских рублей, некоторую часть денег передал 18-летним товарищам.

Сообщается, что подростки успели сбыть 40 тысяч «липовых» российских рублей, а примерно 10 тысяч сожгли перед задержанием.

Парней признали подозреваемыми, они проходят по уголовным делам, ранее возбужденным по фактам изготовления, хранения или сбыта поддельных денег.

В МВД уточнили, что основной фигурант дела ранее уже привлекался за мошенничество к уголовной ответственности.

 

 

Фото МВД

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Теги: Минск
 
 
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В столице трое подростков были арестованы сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями – по материалам дела, летом этого года 19-летний житель Минска...
 
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