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Владимир Макей сообщил об итогах заседания Совета министров СНГ

10.12.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Макей сообщил об итогах заседания Совета министров СНГ

Вынести уроки из последних событий и ещё крепче объединиться странам СНГ призвал глава белорусского МИДа. Заседание Совета Министров иностранных дел Содружества прошло в онлайн-формате.


В повестке – 12 вопросов. Особое внимание – Нагорно-Карабахскому конфликту и ситуации вокруг Беларуси. Владимир Макей подчеркнул: страна столкнулась с одним из самых серьезных вызовов – спланированной спецоперацией по смене законной власти. Министр привел конкретные примеры давления на Беларусь. Все материалы по технологиям внешнего управления, которые отрабатывались на республике, передадут внешнеполитическим ведомствам стран Содружества, чтобы не допустить повторения белорусского сценария в других государствах.

Это один из приоритетов в год руководства Беларуси в СНГ. Решение о передаче председательства примут главы государств 18 декабря на совместном заседании.

Сегодня же министры иностранных дел коснулись вопросов глобальной безопасности, а именно выстраивания отношений с НАТО. Главы МИДов выразили озабоченность нежеланием альянса обсуждать предложение Беларуси о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Нет понимая той стороны и в предложении отодвинуть учения НАТО от границ СНГ.

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Вынести уроки из последних событий и ещё крепче объединиться странам СНГ призвал глава белорусского МИДа. Заседание Совета Министров иностранных дел Содружества...
 
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