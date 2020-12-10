Россия и НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения

Источник материала: Ежедневник

фото: ria.ru

Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.

Корабли ВМФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи. В учениях примут участие военные суда Пакистана и России, а также США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Последние совместные учения ВМФ России и НАТО прошли в 2011 году у берегов Испании.