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Россия и НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения

10.12.2020 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ria.ru

Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.

Корабли ВМФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи. В учениях примут участие военные суда Пакистана и России, а также США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Последние совместные учения ВМФ России и НАТО прошли в 2011 году у берегов Испании.

 
 
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Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.
 
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