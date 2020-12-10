|
Россия и НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения
10.12.2020 18:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ria.ru
Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.
Корабли ВМФ впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, сообщает
Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи. В учениях примут участие военные суда Пакистана и России, а также США, Великобритании, Китая, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.
Последние совместные учения ВМФ России и НАТО прошли в 2011 году у берегов Испании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маневры "АМАН-2021" пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)