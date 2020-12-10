ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Заблокировать хищническое приобретение компаний». В США требуют от Facebook продать Instagram и WhatsAp

10.12.2020 18:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Федеральная торговая комиссия (FTC) и 48 из 50 штатов США в среду, 9 декабря, подали антимонопольный иск против Facebook, обвинив компанию в злоупотреблении господствующим положением на рынке для подавления конкурентов, ограничении свободы выбора потребителей и размывании защиты частных данных.

«Заблокировать хищническое приобретение компаний». В США требуют от Facebook продать Instagram и WhatsAp

Как отмечает FTC, пишет DW, соцсеть регулярно «проводит стратегию, направленную на устранение конкурентов, включая покупку менее крупных и нарождающихся соперников, таких как Instagram (2012 год за 1 млрд долларов) и WhatsAp (2014 год за 19 млрд долларов)».

Со своей стороны генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джейс назвала критически важным «заблокировать хищническое приобретение компаний и восстановить доверие на рынке».

«Facebook… сузил выбор для потребителей. Они задушили инновации и подорвали защиту личной сферы миллионов американцев», — пояснила она позицию истцов.

В свою очередь Facebook в ответ обвинил власти США в «пересмотре истории» с целью наказать успешных предпринимателей, напомнив, что FTC одобрила покупку Instagram и WhatsApp уже много лет тому назад.

«И вот теперь правительство хочет все переделать, посылая американскому бизнесу леденящее предупреждение о том, что никакая сделка не может быть окончательной», — подчеркивается в заявлении Facebook.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федеральная торговая комиссия (FTC) и 48 из 50 штатов США в среду, 9 декабря, подали антимонопольный иск против Facebook, обвинив компанию в злоупотреблении господствующим...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси еще больше разогналась годовая инфляция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика