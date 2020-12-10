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Песков заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов. Теперь все ищут 10 отличий
10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Не соврал Песков — ведь кабинеты разные!
Если долго вглядываться в кабинеты Путина, кабинеты Путина станут вглядываться в тебя… Началось все с
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти сообщения «информационной атакой»: «Президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите».
Однако слова Пескова не остановили участников «информационной атаки». И даже наоборот — теперь все разглядывают фотографии кабинета Путина и пытаются найти 10 отличий, пишет
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Не соврал Песков — ведь кабинеты разные!
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