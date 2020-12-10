Песков заявил, что у Путина нет двух одинаковых кабинетов. Теперь все ищут 10 отличий

Источник материала: Салiдарнасць

Не соврал Песков — ведь кабинеты разные!

Если долго вглядываться в кабинеты Путина, кабинеты Путина станут вглядываться в тебя… Началось все с публикации «Проекта», где утверждалось, что президенту построили два одинаковых кабинета в Сочи и Ново-Огарево. Так якобы никто не сможет вычислить его местоположение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти сообщения «информационной атакой»: «Президент ежедневно проводит публичные мероприятия. Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите».

Однако слова Пескова не остановили участников «информационной атаки». И даже наоборот — теперь все разглядывают фотографии кабинета Путина и пытаются найти 10 отличий, пишет tjournal.ru .





















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