Источник материала: Хартия'97

ГПК: Беларусь не закрывает границу с Россией 5 10.12.2020, 18:12

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иллюстрационное Фото: newsgomel.by

Судя по заявлению белорусских пограничников, в России COVID-19 нет.

Временный запрет на выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска не распространяется на пересечение беларусско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

«Уважаемые граждане, сообщаем, что Беларусь не закрывает границу с Россией. Это очевидно хотя бы потому, что там нет ни пограничников, ни пунктов пропуска», — сообщается в официальном Telegram-канале пограничного ведомства.

Напомним, правительство Беларуси постановлением от 7 декабря ввело временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска для граждан и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание, для «предотвращения распространения инфекционного заболевания». Ограничение начнет действовать с 0 часов 21 декабря. Авиационные пункты пропуска данное ограничение не затронет.

В постановлении перечислены отдельные категории граждан, запрет на выезд для которых не действует. Среди них, в том числе, те, кто выезжает за границу на постоянное место жительства, на работу и учебу. Они смогут воспользоваться этим правом раз в полгода.

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