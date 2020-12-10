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Минчанки с бело-красно-белыми зонтами вышли на прогулку
Источник материала: Хартия'97
Минчанки с бело-красно-белыми зонтами вышли на прогулку
Их зонтики можно увидеть в центре Минска каждую неделю.
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Участницы прогулок немногочисленны, но их зонтики можно увидеть в центре Минска каждую неделю.
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Их зонтики можно увидеть в центре Минска каждую неделю.
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