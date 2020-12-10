Источник материала: Хартия'97

Минчанки с бело-красно-белыми зонтами вышли на прогулку 10.12.2020, 18:02

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Фото: tut.by

Их зонтики можно увидеть в центре Минска каждую неделю.

Как пишет Telegram-канал «Выборы видишь?» , минчанки вышли на прогулку с бело-красно-белыми зонтами. На этот раз они появились на Немиге, у Рождественской ярмарки.

Участницы прогулок немногочисленны, но их зонтики можно увидеть в центре Минска каждую неделю.

















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