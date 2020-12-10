|
Три белых песца
Источник материала: Хартия'97
Три белых песца
Если они пересекутся — российская власть слиняет из Кремля.
Редкий песец добежит до середины Кремля. Но уж если добегут целых три, а их следы на кремлевском снегу пересекутся, нынешняя власть "слиняет в три дня".
Первый такой "песец" - старение, деградация, превращение в самопародию Путина и его режима; физическое угасание первого и хронический кризис второго.
Второй "песец" - возможное усиление санкций и давления Запада, ведущее к обострению экономического кризиса в России.
Третий "песец" - рост недовольства ухудшающейся экономической ситуацией и беспределом власти со стороны жителей крупных городов, перспектива глобального Хабаровска.
Эти песцы уже выбежали навстречу друг другу из точек "А", "B" и "C". Однажды они встретятся в какой-нибудь точке "D", произойдет синергетический взрыв и режим рухнет от его ударной волны. Но вот, когда это случится, не знает никто.
Игорь Эйдман,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если они пересекутся — российская власть слиняет из Кремля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)