Источник материала: Хартия'97

Три белых песца 1 Игорь Эйдман

10.12.2020, 17:57

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Игорь Эйдман

Если они пересекутся — российская власть слиняет из Кремля.

Редкий песец добежит до середины Кремля. Но уж если добегут целых три, а их следы на кремлевском снегу пересекутся, нынешняя власть "слиняет в три дня".

Первый такой "песец" - старение, деградация, превращение в самопародию Путина и его режима; физическое угасание первого и хронический кризис второго.

Второй "песец" - возможное усиление санкций и давления Запада, ведущее к обострению экономического кризиса в России.

Третий "песец" - рост недовольства ухудшающейся экономической ситуацией и беспределом власти со стороны жителей крупных городов, перспектива глобального Хабаровска.

Эти песцы уже выбежали навстречу друг другу из точек "А", "B" и "C". Однажды они встретятся в какой-нибудь точке "D", произойдет синергетический взрыв и режим рухнет от его ударной волны. Но вот, когда это случится, не знает никто.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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