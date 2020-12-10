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Белорусские строители поддержали минчан, написавших «Не забудем» на мемориале Тарайковского
Источник материала: Хартия'97
Белорусские строители поддержали минчан, написавших «Не забудем» на мемориале Тарайковского
Фотофакт.
Как сообщает Telegram-канал
«За надпись «Не забудем!»
Мы не готовы мириться с идущим вразнос режимом, творящим судебный и правовой беспредел!» — говорится в заявлении.
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