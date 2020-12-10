Источник материала: Хартия'97

Белорусские строители поддержали минчан, написавших «Не забудем» на мемориале Тарайковского 1 10.12.2020, 17:48

3,360

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!» , белорусские строители солидарности провели акцию солидарности с осужденными за надпись около мемориала Героя Беларуси Александра Тарайковского.

«За надпись «Не забудем!» на народном мемориале Тарайковского осудили 5 человек .

Мы не готовы мириться с идущим вразнос режимом, творящим судебный и правовой беспредел!» — говорится в заявлении.





Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.