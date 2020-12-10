Источник материала: UDF



Фото: телеграм-канал «Mash на Мойке»

Интерфакс

«Молодой человек все же решил рискнуть и прогадал: откушена часть носа», – сообщает агентство со ссылкой на источники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Петербурга лошадь откусила нос мужчине Инцидент произошел в ночь на 10 декабря.

Инцидент произошел в ночь на 10 декабря. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Белинского женщину на коне. Он изъявил желание поцеловать животное, хотя наездница предупредила его, что лошадь может укусить.Отмечается, что мужчина мог бы пострадать еще сильнее, если бы полез с тыла. В этом случае он мог бы получить открытую черепно-мозговую травму или ушиб головного мозга.Ранее в Московской области на девочку напала рысь. Инцидент произошел, когда она гуляла с собакой в одном из коттеджных поселков. Отогнать рысь удалось с помощью соседей.