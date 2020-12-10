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В центре Петербурга лошадь откусила нос мужчине

10.12.2020 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В центре Петербурга лошадь откусила нос мужчине
Фото: телеграм-канал «Mash на Мойке»
Житель Санкт-Петербурга лишился части носа, попытавшись поцеловать лошадь в центре города, сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел в ночь на 10 декабря. 25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице Белинского женщину на коне. Он изъявил желание поцеловать животное, хотя наездница предупредила его, что лошадь может укусить.

«Молодой человек все же решил рискнуть и прогадал: откушена часть носа», – сообщает агентство со ссылкой на источники.


Отмечается, что мужчина мог бы пострадать еще сильнее, если бы полез с тыла. В этом случае он мог бы получить открытую черепно-мозговую травму или ушиб головного мозга.

Ранее в Московской области на девочку напала рысь. Инцидент произошел, когда она гуляла с собакой в одном из коттеджных поселков. Отогнать рысь удалось с помощью соседей.
 
 
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Инцидент произошел в ночь на 10 декабря.
 
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