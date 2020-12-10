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Тихановская призывает Литву ввести санкции против «Беларуськалия»

10.12.2020 18:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская призывает Литву ввести санкции против «Беларуськалия»
Фото: mapbelarus.by
Светлана Тихановская призывает правительство Литвы рассмотреть возможность санкций в отношении «Беларуськалия», если это государственное белорусское предприятие и далее будет преследовать своих работников за протесты против режима Александра Лукашенко, пишет Delfi.lt.

В интервью BNS Тихановская подтвердила, что предложила представителям властей Литвы пересмотреть условия транзита, если «Беларуськалий» будет продолжать репрессии против работников по политическим причинам. «Беларуськалий» пользуется литовскими железными дорогами и Клайпедским морским портом для экспорта собственной продукции. Норвежская компания Yara недавно предупредила, что может ограничить закупки удобрений у «Беларуськалия» по причинам репрессий.

«Прежде всего, мы начинаем с условных санкций. Сначала мы связались с (норвежской) Yara. Они поставили условия: если уволите работников, мы перестанем закупать вашу продукцию. Но увольнения продолжились, и санкции должны стать строже», — сказала она.


«Мы просим не закупать продукцию «Беларуськалия», чтобы деньги этих предприятий не поступали режиму Лукашенко. Это связано не только с «Беларуськалием», но также и с «Гродно Азотом», «Нафтаном» и другими компаниями, которые важны для режима. Но мы не говорим о вечной остановке — с приходом нового президента или переходного периода все связи должны быть возобновлены», — сказала Светлана Тихановская.


Ответ на вопрос о том, говорила ли она об этом с представителями правительства Литвы, был положительным.

«Да, мы говорили, но мнения политиков разделились. Мы подняли вопрос повышения цены транзита, привязки этого к условиям — если будете увольнять людей, мы поднимем цены и прекратим транзит. Чтобы были условия. Если их не выполняете, мы введем дополнительные ограничения», — пояснила Светлана Тихановская.
 
Теги: Гродно
 
 
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Причина - репрессии в отношении работников предприятия.
 
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