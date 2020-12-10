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Цены на нефть взлетели
Источник материала: Партизан
Цены на нефть европейской марки ICE взлетели и вплотную приблизились к отметке в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.
На момент публикации (17.51)стоимость фьючерсного контракта на баррель Brent с поставкой в марте 2021 года равнялась 50,14 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 2,6 процента,
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Цены на нефть европейской марки ICE взлетели и вплотную приблизились к отметке в 50 долларов за баррель, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.
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