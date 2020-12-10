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"Прошу выдать мне разрешение на посещение магазинов"

10.12.2020 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Пружан написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами.
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Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов на улицах города "для установления личности", сообщила TUT.BY председатель местного координационного совета Анна Баран, которая за последние шесть дней пять раз была в милиции.

Фотографию письма пружанки разместил у себя в телеграм-канале «Белсат».

«Прошу выдать мне разрешение на посещение магазинов „Универмаг“, „Универсам“, „Кулинария“, „Три цены“, а также возможность следования к этим магазинам пешком и на общественном транспорте без задержания в Пружанский РОВД для установления личности 12 и 13 декабря», — указано в обращении.

Письмо отправили в райисполком несколько дней назад, сообщила TUT.BY пружанская активистка Анна Баран. Еще одно готовится. Ответа автор первого прошения пока не получила.

Поводом для обращения стали неоднократные задержания активистов в начале декабря.

— Люди стояли возле остановки, приехал автозак — и четверых забрали. На следующий день повторилось то же самое. При этом у них не было никакой символики. Эта остановка у нас в народе называется «остановкой перемен»: после выборов люди там каждый день собираются. После того, как там автозак в 19.00 два раза забирал людей, на расписании добавили еще один пункт: «19.00 — автозак».

Милиция отреагировала — и на следующий день забирал не автозак, а «бобики», уазики, милицейские машины. В один день оттуда забрали 7 человек, потом — 8, — рассказала Анна, добавив, что активистов забирали не только с «остановки перемен». 

Несколько человек остановили в городе: одни шли из магазина, другие — гуляли.

По словам женщины, людей отвозят в райотдел для установления личности и профилактической беседы, а затем отпускают. Сама Анна с 4 декабря побывала в РОВД пять раз:

— Один раз, 6 декабря, меня задержали, когда я шла из парка, а все остальные — с «остановки перемен». (…) Местные переживают — даже те, кто не собирается на «остановке перемен». Жены звонят мужьям, просят подъехать и подвезти, чтобы в автозак не попасть. Самые боязливые пишут уже письмо председателю райисполкома, чтобы разрешили выйти в город, сходить в магазин.

Анна Баран также добавила, что пружанских активистов неоднократно судили за участие в несанкционированных мероприятиях. С августа они получили в общей сложности свыше 300 суток ареста и штрафов более чем на 8100 рублей.
Читать полностью: https://news.tut.by/society/710914.html?c
 
 
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Жительница Пружан написала письмо в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами.
 
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