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Терять уже нечего: зачем в Литве призывают к санкциям против "Беларуськалия"
10.12.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял о возможной
© Sputnik / Алексей Майшев
"Наверно ( Литва ― Sputnik) рассчитывает, что Евросоюз в очередной раз напечатает деньги и даст пособия, чтобы сохранить эту буферную зону. Сложно анализировать шаги настолько нелогичные", ― рассуждает Собеседник Sputnik.
Литовский политик рассказал о недавнем возвращении из Беларуси, "где общался с разными людьми, есть, конечно, и сторонники, и противники, но белорусы живут достаточно стабильно и хорошо".
"Те либеральные модели, которые в Литве уже присутствуют, они (белорусы ― Sputnik) еще даже не знают, что это такое ― судебные приставы. Там нормальное социальное государство", ― считает Титов.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В свою очередь, старший советник президента Литвы по внешней политике Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите заявила, что санкции в отношении "Беларуськалия" требуют дополнительных дискуссий.
При этом гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас сказал, что вопрос транзита через Литву белорусских калийных удобрений должен решаться на политическом уровне, последствия санкций в отношении белорусских грузов будут негативными для экономики Литвы.
*Мнение собеседника может не совпадать с мнением редакции
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