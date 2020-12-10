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Терять уже нечего: зачем в Литве призывают к санкциям против "Беларуськалия"

10.12.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Терять уже нечего": зачем в Литве призывают к санкциям против "Беларуськалия"

Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял о возможной переброске белорусского транзита с литовского направления на российское, и вероятно, "Литве уже нечего терять в этой обстановке, кроме как усугублять свое экономическое положение", высказался Титов в интервью Sputnik Литва

© Sputnik / Алексей Майшев
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"Наверно ( Литва ― Sputnik) рассчитывает, что Евросоюз в очередной раз напечатает деньги и даст пособия, чтобы сохранить эту буферную зону. Сложно анализировать шаги настолько нелогичные", ― рассуждает Собеседник Sputnik.

Литовский политик рассказал о недавнем возвращении из Беларуси, "где общался с разными людьми, есть, конечно, и сторонники, и противники, но белорусы живут достаточно стабильно и хорошо".

"Те либеральные модели, которые в Литве уже присутствуют, они (белорусы ― Sputnik) еще даже не знают, что это такое ― судебные приставы. Там нормальное социальное государство", ― считает Титов.

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Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила правительству Литвы рассмотреть возможность введения санкций в отношении "Беларуськалия" в ответ на "репрессии против работников белорусского госпредприятия по политическим причинам", соответствующее заявление прозвучало в интервью агентству BNS.

В свою очередь, старший советник президента Литвы по внешней политике Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите заявила, что санкции в отношении "Беларуськалия" требуют дополнительных дискуссий.

При этом гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас сказал, что вопрос транзита через Литву белорусских калийных удобрений должен решаться на политическом уровне, последствия санкций в отношении белорусских грузов будут негативными для экономики Литвы.

*Мнение собеседника может не совпадать с мнением редакции

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Литовский политик, экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов оценил последствия возможного введения Литвой санкций в отношении транзита белорусских...
 
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