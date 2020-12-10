Спасатели достали из колодца кота в Ивановском районе (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Ивановские спасатели доставали из колодца упавшего туда кота. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте пресс-службы МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 10 декабря, в Ивановском районе, в одном из дворов деревни Лысуха на Песчаной улице. К счастью для кота, колодец, в который он упал, был без воды. Чтобы спасти животное, одному из спасателей пришлось спускаться к нему на страховке.

Напомним, работники МЧС могут оказать помощь животным, только если рядом не требуется помогать людям.

Видео МЧС

Фото скриншот из видео





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