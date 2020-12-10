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Спасатели достали из колодца кота в Ивановском районе (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Ивановские спасатели доставали из колодца упавшего туда кота. Об этом
Напомним, работники МЧС могут оказать помощь животным, только если рядом не требуется помогать людям.
Видео МЧС
Фото скриншот из видео
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Ивановские спасатели доставали из колодца упавшего туда кота. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте пресс-службы МЧС. Инцидент произошел в четверг, 10 декабря, в...
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