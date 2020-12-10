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Спасатели достали из колодца кота в Ивановском районе (ВИДЕО)

10.12.2020 18:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасатели достали из колодца кота в Ивановском районе (ВИДЕО)

Ивановские спасатели доставали из колодца упавшего туда кота. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте пресс-службы МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 10 декабря, в Ивановском районе, в одном из дворов деревни Лысуха на Песчаной улице. К счастью для кота, колодец, в который он упал, был без воды. Чтобы спасти животное, одному из спасателей пришлось спускаться к нему на страховке.

Напомним, работники МЧС могут оказать помощь животным, только если рядом не требуется помогать людям.

 

 

Видео МЧС

Фото скриншот из видео


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Ивановские спасатели доставали из колодца упавшего туда кота. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте пресс-службы МЧС. Инцидент произошел в четверг, 10 декабря, в...
 
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