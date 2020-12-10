Макей пугает Запад ответными санкциями

Беларусь найдет «адекватный ответ» санкциям, которые будут приняты Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, общаясь с журналистами 10 декабря после заседания Совета глав МИД СНГ.





Текст стенограммы предоставила БелаПАН пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Комментируя состоявшуюся 9 декабря встречу с послами ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, Макей отметил, что она состоялась по просьбе дипломатов.

«Это, в принципе, нормальная практика, когда дипломаты встречаются, обсуждают актуальные вопросы взаимодействия, обмениваются мнениями и вырабатывают предложения по решению каких-то проблемных вопросов, обсуждают перспективы соответствующего сотрудничества, — заявил министр. — Должен откровенно сказать, что вчера было обсуждено намного больше вопросов, нежели указано в заявлении или сообщении представительства Евросоюза в Минске. Более того, на мой взгляд, обсуждение проходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении».

По словам Макея, его несколько удивил менторский тон этого заявления. «Должен сказать, что фальстарт или преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносят ущерб возможным позитивным начинаниям или, в принципе, могут привести даже к обратному эффекту, — подчеркнул он. — Да, действительно представитель Европейского союза зачитал агитку в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. Странным образом, на наш взгляд, эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти. И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем. Хотя, дипломаты, с моей точки зрения, должны быть беспристрастными, занимать соответствующую нейтральную позицию по тем или иным вопросам. Но, ради бога, пусть это остается на их совести».

Макей отметил, что на встрече обсуждался вопрос санкций. «Наше мнение: под какой бы красивой оберткой это ни подавалось, санкции никогда не приводили и не приведут к каким-то позитивным изменениям или решению тех или иных проблем. Мы тоже об этом четко сказали нашим партнерам. Мы найдем адекватный ответ на те санкции, которые будут предприняты нашими партнерами», — сказал глава МИД.

«Мы обратили внимание на то, что, конечно же, эти санкции приведут к определенному ухудшению положения обычных людей в Беларуси, — отметил он. — Но в любом случае в своей новейшей истории Беларусь доказала, что справится и найдет возможность выхода и из этой ситуации. Что нежелательно: дальнейшая попытка продолжения этого санкционного мышления однозначно приведет к геополитическим изменениям в регионе. Я не думаю, что это будет в интересах того же самого Европейского союза».

По словам Макея, белорусская сторона также обратила внимание западных партнеров на то, что «сейчас надо прекратить обвинения в адрес друг друга и сосредоточиться на поиске тех сфер и областей, в которых возможно сотрудничество, а их масса».

«Это и трансграничная преступность, и нелегальная миграция, и вопросы региональной безопасности, и многое другое, — отметил министр. — В этом плане нас удивляют намерения наших партнеров прекратить ряд проектов в рамках трансграничного сотрудничества. Всегда нам говорили, что эти проекты направлены на развитие гражданского общества в Беларуси, и мы поддерживали такие начинания. Сейчас мы видим, что те средства, которые выделялись на реализацию этих проектов, а как нам было сказано, эти проекты сейчас прекращаются, перенацеливаются на вояжи тех оппонентов действующей власти, которые сейчас курсируют по заграницам».

«Ради бога, пусть это будет на совести тех, кто инициирует такие вещи, — добавил он. — Но получается, что ряд неправительственных организаций или общественных объединений, которые активно работали с Европейским союзом, например, Белорусский Красный Крест, и организации, которые делали действительно полезное дело и способствовали развитию гражданского общества в Беларуси, о чем так пекутся наши партнеры, сейчас лишаются соответствующего финансирования и не смогут дальше продолжать свою работу. То есть мы видим, что белорусское гражданское общество делится на разные сорта, как я сказал во время встречи, на белых и черных. Считаем, что это не очень правильный подход».

На встрече была затронута тема масштабной помощи ряду стран, в том числе Беларуси, в борьбе с пандемией COVID-19. «Конечно же, мы считаем, что необходимо объединять усилия всех государств, всех международных и региональных организаций в борьбе с этой чумой нынешнего века, — сказал Макей. — Да, на первоначальном этапе определенная помощь в виде поставок конкретных товаров была оказана. Но те 50 млн, обещанных Беларуси, где-то затерялись. О них перестали сегодня говорить. Ради бога! Я убежден, что Беларусь справится и без этих средства. Но еще раз должен обратить внимание на то, что мы тогда скажем откровенно нашему белорусскому народу о том, как выполняются обещания, которые на каком-то этапе даются нашими партнерами».

В распространенном накануне сообщении представительства ЕС в Беларуси говорилось, что на встрече с Макеем дипломаты «осведомились о планах белорусских властей в отношении выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права», что, в первую очередь, выразилось бы в следующем:

— прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими;

— освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных;

— судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения, которые привели к ранениям, травмам, гибели людей и формированию общей атмосферы беззаконности;

— проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Главы дипломатических миссий призвали белорусские власти «воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания».

«Они также высказали ожидание, что белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года, — отмечалось в сообщении. — Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее».

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