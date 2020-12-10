Минский моторный завод объявил о запуске нового семейства дизелей

Источник материала: Tut.by

В следующем году Минский моторный завод планирует выпустить с конвейера первую промышленную партию двигателей нового семейства MMZ-4D/4DT/4DTI/4DTG. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.





Речь идет о линейке четырехцилиндровых дизельных двигателей объемом 2,1 л и мощностью от 49 до 75 л.с. На ММЗ говорят, что они являются аналогами немецких моторов Deutz и японских Kubota, принадлежат к тому же типоразмеру, но гораздо проще в эксплуатации и обслуживании. Белорусский аналог составит конкуренцию, и в цене — моторы будут дешевле, а качество и сервис обещаны «на должном уровне».





На сегодняшний день изготовлены только опытные образцы новых дизелей, но заводом уже получены положительные отзывы по результатам испытаний агрегатов в составе разнообразной техники. В частности, моторы были поставлены «Амкодору» для установки на мини-погрузчик и ряду российских предприятий для дизель-генераторных установок переменного тока и использования на различной спецтехнике. На предприятии отмечают, что большие возможности для моторов новой линейки открываются и в плане переоборудования бывшей в употреблении техники. Есть уже и первый пример — УАЗ-469, оснащенный двигателем MMZ-4DTI-02.





По своему устройству новые моторы представляют собой развитие малолитражного трехцилиндрового дизеля MMZ-3LD. Использовано много общих серийно выпускаемых деталей (поршни, шатуны, гильза цилиндра), однако есть и новые элементы, что требует отдельной подготовки производства. Это, в частности, изготовление отливок блока и головки блока цилиндров (их производство наладят на новом литейном производстве на филиале ММЗ в Столбцах), а также выпускной коллектор, картер маховика и маховик, которые будут выпускаться на Лидском литейно-механическом заводе и МТЗ.

В следующем году ММЗ планирует закупить специализированный испытательный стенд для технологической обкатки и приемо-сдаточных испытаний новых двигателей. Контроль качества также будет обеспечиваться на модернизированном стенде.