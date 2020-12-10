ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси минимальную зарплату за ноябрь проиндексируют на 5,2%

10.12.2020 19:07 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за ноябрь 2020 г. к октябрю 2020 г. составил 100,7%, к январю 2020 г. – 105,2%.

"Поскольку индекс потребительских цен за ноябрь 2020 г. превысил пятипроцентный порог к январю 2020 г. – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки, то установленные от них денежные доходы подлежат индексации за ноябрь 2020 г. на 5,2%", - говорится в сообщении Минтруда и соцзащиты.

Денежные доходы населения за ноябрь 2020 г., подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек.

Также подлежит индексации размер месячной минимальной заработной платы, установленный с 1 января 2020 г. постановлением Совета министров № 582 от 29 августа 2019 г. За ноябрь 2020 г. с учетом индексации он составил 388 рублей 42 копейки.

Бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября 2020 г., в связи с этим денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за ноябрь 2020 г. не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за ноябрь 2020 г. к октябрю 2020 г. составил 100,7%, к январю 2020 г. – 105,2%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская уверена, что Байден сдержит слово и поможет белорусам в их борьбе за независимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика