ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ежемесячная зарплата – $20 тысяч. Как живет футбольный клуб на деньги «Беларуськалия»

10.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В 2020 году впервые за пятнадцать лет чемпионом Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», главным спонсором которого выступает «Беларуськалий». Во что обошлась команде победа?

Ежемесячная зарплата – тысяч. Как живет футбольный клуб на деньги «Беларуськалия»

Долгожданный трофей сделал чуть счастливее главу горняков Ивана Головатого, который также руководит «Беларуськалием».

Трибуна провела расследование о доходах членов команды и констатировала: «В 2020-м боссы горняков были щедры как никогда прежде».

Коротко приводим факты, который впечатляют больше всего с учетом непростых времен в белорусской экономике.

– Лучшему голкиперу прошлого розыгрыша чемпионата Александру Гутору выделили порядка 100 тысяч долларов в качестве подъемных. Такой же подписной бонус «Шахтеру» пришлось выложить, чтобы заманить защитника Сергея Политевича.

– Зарплаты игроков «Шахтера» – самые жирные в лиге. Месячные оклады лидеров коллектива (перечисляется 6 фамилий) заставляют ахнуть. Ежемесячно каждый из названных футболистов получал на карточку порядка 20 тысяч долларов.

– По грубым оценкам в 2020-м только на зарплату футболистов «Шахтера» ушло порядка 3,6 миллиона долларов. 

– За победу в чемпионате тренерско-административный штаб и футболисты «горняков» на всех получат не меньше 1 миллиона долларов премиальных. 

Горунович рассказал «чудную историю» о страданиях футболиста по поводу подписи в поддержку Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В пятницу в Беларуси будет до +4 градусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика