Ежемесячная зарплата – $20 тысяч. Как живет футбольный клуб на деньги «Беларуськалия»

Источник материала: Салiдарнасць

В 2020 году впервые за пятнадцать лет чемпионом Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», главным спонсором которого выступает «Беларуськалий». Во что обошлась команде победа?





Долгожданный трофей сделал чуть счастливее главу горняков Ивана Головатого, который также руководит «Беларуськалием».

Трибуна провела расследование о доходах членов команды и констатировала: «В 2020-м боссы горняков были щедры как никогда прежде».

Коротко приводим факты, который впечатляют больше всего с учетом непростых времен в белорусской экономике.

– Лучшему голкиперу прошлого розыгрыша чемпионата Александру Гутору выделили порядка 100 тысяч долларов в качестве подъемных. Такой же подписной бонус «Шахтеру» пришлось выложить, чтобы заманить защитника Сергея Политевича.

– Зарплаты игроков «Шахтера» – самые жирные в лиге. Месячные оклады лидеров коллектива (перечисляется 6 фамилий) заставляют ахнуть. Ежемесячно каждый из названных футболистов получал на карточку порядка 20 тысяч долларов.

– По грубым оценкам в 2020-м только на зарплату футболистов «Шахтера» ушло порядка 3,6 миллиона долларов.

– За победу в чемпионате тренерско-административный штаб и футболисты «горняков» на всех получат не меньше 1 миллиона долларов премиальных.

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