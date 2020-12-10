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Писатель Глуховский: Лукашенко "фактически одних граждан своей страны натравливает на других"

10.12.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский писатель на Эхе Москвы в программе Особое мнение поделился мыслями о событиях в Беларуси.

– Я думаю, что коррумпирован только высший командный состав. А все люди, которые просто участвуют в карательных акциях против мирного населения, они просто отрабатывают свою зарплату и боятся, что если Лукашенко уберут, то они столкнут лицом к лицу с народным гневом. Поэтому они бьются до конца, – рассуждает Дмитрий Глуховский на Эхе Москвы. – Но Лукашенко тем самым фактически инспирирует состояние гражданской войны в своей собственной стране, вот этим своим звериным, животным страхом потерять власть, нежеланием уходить, не понимая, что он выглядит жалко уже просто, не грозно, а жалко, он фактически одних граждан своей страны натравливает на других.



И как только его склеивающий фактор пропадет, — что будет дальше, непонятно. Этот человек взял на себя кровь, взял на себя ответственность за, возможно, трагический исход, который Беларусь еще, вероятно, ждет впереди. Это ужасно. 

***
Есть несколько понятных механизмов, прежде всего, материальный и, конечно, запугивание, страх. Угроза насилия и подкуп — обычные механизмы для достижения лояльности нелояльных людей. Ты сначала предлагаешь человеку подкуп. Если он отказывается, не понимает, ты ему угрожаешь. Если он не слушает угроз, ты его устраняешь, ну, или нейтрализуешь кого-то, может быть, не всех, возможно. Но Лукашенко, мы знаем, что 

оппозиция его считает виновным в физическом устранении своих конкурентов на предыдущих выборах. То есть это, в принципе, настоящий диктатор, который такими методами совершенно не брезговал.


То, что он доводит страну до состояния Венесуэлы постепенно — это его личная ответственность.

Справочно

Дмитрий Глуховский, автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», мистического романа «Сумерки» и реалистического романа «Текст», сборника «Рассказы о Родине». Создатель книжной серии «Вселенная Метро 2033».
 
 
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Российский писатель на Эхе Москвы в программе Особое мнение поделился мыслями о событиях в Беларуси.
 
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