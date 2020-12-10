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Макей то "горло готов перегрызть", то вдруг удивлен менторским тоном дипломатов ЕС. Та еще, оливковая веточка

10.12.2020 19:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что удивлен "менторским тоном" заявления представительства ЕС по итогам его встречи 9 декабря с послами стран Евросоюза.

Макей то "горло готов перегрызть", то вдруг удивлен менторским тоном дипломатов ЕС. Та еще, оливковая веточка
Фото: БелТА
"Меня несколько удивил такой, я бы сказал, менторский тон этого заявления представительства Европейского союза", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в четверг. Макея цитирует госагентство БелТА.

"Более того, должен сказать, что, на мой взгляд, обсуждение происходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении", - добавил министр.

По его словам, во время встречи обсуждено намного больше вопросов, нежели это указано в заявлении, сообщении представительства Европейского союза в Минске.

Макей добавил, что встреча с послами Европейского союза, состоялась по их просьбе. "Должен сказать, что это нормальная практика, когда дипломаты встречаются, обсуждают актуальные вопросы нашего взаимодействия, сотрудничества, обмениваются мнениями, вырабатывают какие-то предложения, скажем так, каких-то проблемных вопросов, обсуждают перспективы соответствующего взаимодействия", - отметил он.

Как заявили накануне в представительстве Европейского союза в Беларуси, главы дипмиссий на встрече с Макеем "призвали власти страны воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания".

Здесь также высказали ожидание, что "белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года".

Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении "выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права".

По их мнению, это выразилось бы в "прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими", "освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных", "судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения", "проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением".

Дипломаты также проинформировали министра о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, "если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права".
 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что удивлен "менторским тоном" заявления представительства ЕС по итогам его встречи 9 декабря с послами...
 
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