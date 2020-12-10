История одного гарема. Вы точно сильно удивитесь «красоте» наложниц!

Источник материала: ОНТ

Истории жизни в гареме вызывают много интереса, как всё скрытое. Реальных фотографий из закрытых покоев обнародовано не так много, но эти снимки точно не оставят вас равнодушными.





Насер ад-Дин Шах Каджар был не только четвёртым шахом Ирана, но и большим любителем фотографий. Только благодаря этому данные снимки дошли до нашего времени. Приглашенному фотографу разрешалось снимать только здания и мужчин, а вот фото своего гарема шах делал собственноручно.





Насер взошёл на престол в 1848 году. Шах отличался специфическим вкусом и выбирал в свой гарем очень необычных женщин.





Это Анис-аль-Даула – любимая жена иранского шаха. Кстати, в те времена полных женщин ценили больше худых, поэтому наложниц хорошо кормили. Девушки устраивали пиршества, развлекались танцами и пением.









Модным трендом в то время считались сросшиеся брови и усики у женщин.









У шаха было много наложниц, соответственно и много детей. Понятно, что больше ценились мальчики, ведь они могли наследовать трон. Но и о девочках заботились хорошо. Правда, выдавали замуж, чаще всего руководствуясь политическими интересами.









Отношения наложниц между собой остаются загадкой, но можно предположить, что дружбы и любви между соперницами не было. Скорее им приходилось терпеть друг друга.









В 1873 году Насер эд-Дин Шах по приглашению Александра II побывал в Санкт-Петербурге и впечатлился нарядами балерин. Вернувшись, шах приказал пошить похожие наряды для своих женщин. Наложницы начали расхаживать в пачках. Во время своих путешествий шах не оплачивал свои счета, так как считал это подарками принимающей стороны.









Насер эд-Дин Шах правил страной 47 лет, в его гареме было 84 наложницы.





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