ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

История одного гарема. Вы точно сильно удивитесь «красоте» наложниц!

10.12.2020 19:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

История одного гарема. Вы точно сильно удивитесь «красоте» наложниц!

Истории жизни в гареме вызывают много интереса, как всё скрытое. Реальных фотографий из закрытых покоев обнародовано не так много, но эти снимки точно не оставят вас равнодушными.


Насер ад-Дин Шах Каджар был не только четвёртым шахом Ирана, но и большим любителем фотографий. Только благодаря этому данные снимки дошли до нашего времени. Приглашенному фотографу разрешалось снимать только здания и мужчин, а вот фото своего гарема шах делал собственноручно.


Насер взошёл на престол  в 1848 году. Шах отличался специфическим вкусом и выбирал в свой гарем очень необычных женщин. 


Это Анис-аль-Даула – любимая жена иранского шаха. Кстати, в те времена полных женщин ценили больше худых, поэтому наложниц хорошо кормили. Девушки устраивали пиршества, развлекались танцами и пением. 



Модным трендом в то время считались сросшиеся брови и усики у женщин. 



У шаха было много наложниц, соответственно и много детей. Понятно, что больше ценились мальчики, ведь они могли наследовать трон. Но и о девочках заботились хорошо. Правда, выдавали замуж, чаще всего руководствуясь политическими интересами. 



Отношения наложниц между собой остаются загадкой, но можно предположить, что дружбы и любви между соперницами не было. Скорее им приходилось терпеть друг друга.



В 1873 году Насер эд-Дин Шах по приглашению Александра II побывал в Санкт-Петербурге и впечатлился нарядами балерин. Вернувшись, шах приказал пошить похожие наряды для своих женщин. Наложницы начали расхаживать в пачках. Во время своих путешествий шах не оплачивал свои счета, так как считал это подарками принимающей стороны. 



Насер эд-Дин Шах правил страной 47 лет, в его гареме было 84 наложницы. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Истории жизни в гареме вызывают много интереса, как всё скрытое. Реальных фотографий из закрытых покоев обнародовано не так много, но эти снимки точно не оставят...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси отменили норму, по которой директоры получали зарплату не раньше подчиненных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика