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Выпивший пенсионер в Гомеле попытался забрать свое кольцо из ломбарда дважды
Источник материала: БTПосетитель зашел, чтобы выкупить свое имущество,которое сдавал раньше под залог. После всех необходимых в данном случае процедур сотрудница отдала клиенту кольцо. Пенсионер положил его в карман куртки. Спустя несколько минут он стал требовать вновь отдать ему ценность. Женщина объяснила, что все уже отдала. Напомнила о камерах видеонаблюдения. Но пенсионер не унимался, стал вести себя агрессивно и в какой-то момент ударил кулаком в стеклянную перегородку, повредив ее и свою руку. Напуганная работница нажала тревожную кнопку. Приехали правоохранители, они убедили посетителя все же проверить карманы. Кольцо он там нашел. Действиям мужчины теперь дадут правовую оценку следователи.
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Посетитель зашел, чтобы выкупить свое имущество,которое сдавал раньше под залог. После всех необходимых в данном случае процедур сотрудница отдала клиенту кольцо....
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