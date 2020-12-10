Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выпивший пенсионер в Гомеле попытался забрать свое кольцо из ломбарда дважды Посетитель зашел, чтобы выкупить свое имущество,которое сдавал раньше под залог. После всех необходимых в данном случае процедур сотрудница отдала клиенту кольцо....

Посетитель зашел, чтобы выкупить свое имущество,которое сдавал раньше под залог. После всех необходимых в данном случае процедур сотрудница отдала клиенту кольцо. Пенсионер положил его в карман куртки. Спустя несколько минут он стал требовать вновь отдать ему ценность. Женщина объяснила, что все уже отдала. Напомнила о камерах видеонаблюдения. Но пенсионер не унимался, стал вести себя агрессивно и в какой-то момент ударил кулаком в стеклянную перегородку, повредив ее и свою руку. Напуганная работница нажала тревожную кнопку. Приехали правоохранители, они убедили посетителя все же проверить карманы. Кольцо он там нашел. Действиям мужчины теперь дадут правовую оценку следователи.