ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпивший пенсионер в Гомеле попытался забрать свое кольцо из ломбарда дважды

10.12.2020 19:23 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Посетитель зашел, чтобы выкупить свое имущество,которое сдавал раньше под залог. После всех необходимых в данном случае процедур сотрудница отдала клиенту кольцо. Пенсионер положил его в карман куртки. Спустя несколько минут он стал требовать вновь отдать ему ценность. Женщина объяснила, что все уже отдала. Напомнила о камерах видеонаблюдения. Но пенсионер не унимался, стал вести себя агрессивно и в какой-то момент ударил кулаком в стеклянную перегородку, повредив ее и свою руку. Напуганная работница нажала тревожную кнопку. Приехали правоохранители, они убедили посетителя все же проверить карманы. Кольцо он там нашел. Действиям мужчины теперь дадут правовую оценку следователи. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетитель зашел, чтобы выкупить свое имущество,которое сдавал раньше под залог. После всех необходимых в данном случае процедур сотрудница отдала клиенту кольцо....
 
Новости дня
Новости разные
 
В больнице г. Борисова медикам и правоохранителям посетитель угрожал пистолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика